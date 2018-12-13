КИМГЗ (основной состав), пакет индивидуальный противохимический ИПП-11.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты по настоящему договору производятся за фактически поставленную продукцию в течении 20 календарных дней на основании выставленного счета с момента подписания покупателем товарных накладных. Обязательно наличие сертификата на продукцию и сертификат дилера завода изготовителя