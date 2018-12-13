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Наименование закупки
Поставка системного блока в сборе, мыши и клавиатуры
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
10.12.2018 14:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607602, Российская Федерация, Нижегородская область, Богородск, М.горького, 2А
Почтовый адрес
607602, Российская Федерация, Нижегородская область, Богородск, М.горького, 2А
Контактный телефон
7-3170-21178
Факс
Адрес электронной почты
zaxarova5@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка системного блока в сборе, мыши и клавиатуры
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2018 08:00 GMT +313.12.2018 08:0013.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79203Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка системного блока в сборе, мыши и клавиатуры
Начальная цена
72 383,88
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Богородск, ул.М.Горького, 2А, Централизованный продовольственный складРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка в течение 5 рабочих дней с момента подписания контракта. Оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ ЦРБ"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "БОГОРОДСКАЯ ЦРБ"
Адрес местонахождения
607602, Российская Федерация, Нижегородская область, Богородск, М.горького, 2А
Кол-во: 3.000