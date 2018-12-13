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    Главная / Торги / Поставка рукавной продукции

    Поставка рукавной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2018 07:0013.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79201Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79201

    Наименование закупки

    Поставка рукавной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2018 14:28

    Документация процедуры

    1.1_Приложение_№№____к_договору_поставки_СТО.pdf

    1._Версия_Типового_договора_поставки_13.03.2018.docx

    Необходимые_документы_контрагента.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка рукавной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2018 07:00 GMT +313.12.2018 07:0013.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79201Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рукавной продукции

    Начальная цена

    732 434,82

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав напорно-всасывающий Б-2-100-5 6М ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 10.000

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    Прием заявок:
    05.02.2019 09:30(GMT+03:00)
    128 440
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
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