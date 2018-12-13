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    Главная / Торги / ЦЗ/УЭЗиС/10.12.2018 Поставка ярусов для ремонта интерьерной ели в 2019 году для нужд УЭЗиС ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    ЦЗ/УЭЗиС/10.12.2018 Поставка ярусов для ремонта интерьерной ели в 2019 году для нужд УЭЗиС ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2018 09:0013.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79191Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79191

    Наименование закупки

    ЦЗ/УЭЗиС/10.12.2018 Поставка ярусов для ремонта интерьерной ели в 2019 году для нужд УЭЗиС ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2018 13:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-20-61

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герб Светлана Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ/УЭЗиС/10.12.2018 Поставка ярусов для ремонта интерьерной ели в 2019 году для нужд УЭЗиС ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2018 09:00 GMT +313.12.2018 09:0013.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79191Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ/УЭЗиС/10.12.2018 Поставка ярусов для ремонта интерьерной ели в 2019 году для нужд УЭЗиС ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Начальная цена

    238 983,06

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Набережная газовиков, 10/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие новогоднее Нижний ярус для интерьерной ели "Сказочная" Premium 8000ММ PVC 00000365779"

    Кол-во: 1.000

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    07.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    398 305
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