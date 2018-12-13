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Наименование закупки
Поставка композиционных материалов для нужд Ямбургское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
10.12.2018 12:01
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-08
Факс
Адрес электронной почты
e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмин Антон Борисович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка композиционных материалов для нужд Ямбургское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2018 12:00 GMT +313.12.2018 12:0013.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79177Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка композиционных материалов для нужд Ямбургское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Начальная цена
497 340,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Российская Федерация, 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ЯНАО, Пуровский район, район УКПГ-1АС, БПО Уренгойского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата течение 30 календарных дней с момента поставки Товара (Для СМСП). Доставка на склад Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Кол-во: 40.000