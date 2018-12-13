Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка композиционных материалов для нужд Ямбургское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Поставка композиционных материалов для нужд Ямбургское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2018 12:0013.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79177Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79177

    Наименование закупки

    Поставка композиционных материалов для нужд Ямбургское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2018 12:01

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_поставки_материалов_через_ЭТП_ГПБ__2018.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка композиционных материалов для нужд Ямбургское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2018 12:00 GMT +313.12.2018 12:0013.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79177Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка композиционных материалов для нужд Ямбургское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Начальная цена

    497 340,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Российская Федерация, 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ЯНАО, Пуровский район, район УКПГ-1АС, БПО Уренгойского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата течение 30 календарных дней с момента поставки Товара (Для СМСП). Доставка на склад Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пруток наплавочный литой композиционный ЗТС 70/30 1.6-3.2ММ 1/16-1/8 ТУ 1983-47819537-001-99 ЗТС 70301632"

    Кол-во: 40.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
    Ценовой запрос № 263568
    Аноды
    Аноды
    263568
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Владимирская область
    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 76415
    Баббит Б-93
    Баббит Б-93
    76415
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    495 249
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 76331
    Проволока Б-88
    Проволока Б-88
    76331
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 76330
    Баббит пруток Ф4
    Баббит пруток Ф4
    76330
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    499 585
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Филиал "Ухтинский"
    Ценовой запрос № 77546
    поставка баббита в чушках
    поставка баббита в чушках
    77546
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    500 847
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 78404
    баббит Б-83
    баббит Б-83
    78404
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 10:30(GMT+03:00)
    477 350
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Ценовой запрос № 79999
    Поставка отливки титановой для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"
    Поставка отливки титановой для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"
    79999
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    464 920
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Ценовой запрос № 83021
    Поставка баббита
    Поставка баббита
    83021
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    497 560
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Свердловская область
    Все регионы
    Свердловская область, Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить