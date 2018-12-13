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    Главная / Торги / Закупка ручных комплектов геолога для нужд ООО "Газпром проектирование"

    Закупка ручных комплектов геолога для нужд ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2018 10:0013.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79174Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79174

    Наименование закупки

    Закупка ручных комплектов геолога для нужд ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2018 12:09

    Документация процедуры

    спецификация_ЭТП.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот

    Закупка ручных комплектов геолога для нужд ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2018 10:00 GMT +313.12.2018 10:0013.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79174Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ручных комплектов геолога для нужд ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    249 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г.Саратов, Соколовая гора, склады АТХ Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100 % отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект буровой ручной геолога для бурения геологических скважин вручную в труднодоступных для техники местах, а также для зондирования болотистых участков"

    Кол-во: 1.000

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