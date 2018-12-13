Условия договора

Адрес поставки

Нижегородская область, филиал ГБУЗ НО «Павловский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Павлово, ул. Привокзальная, д.2 - филиал ГБУЗ НО «ДПТД» - «Балахнинский противотуберкулезный диспансер», Нижегородская обл., г. Балахна, р.п. Гидроторф, ул. Больничная, д.12 "А"; - филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, д.346; - Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Советская, д.30 Рассчитать логистику >