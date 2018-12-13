Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка алкогольной продукции

    Поставка алкогольной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2018 11:0013.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79151Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79151

    Наименование закупки

    Поставка алкогольной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2018 16:13

    Документация процедуры

    ПРОЕКТ_ДОГОВОРА.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    Zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рящин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    алкоголь

    Список лотов

    Лот

    Поставка алкогольной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2018 11:00 GMT +313.12.2018 11:0013.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79151Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алкогольной продукции

    Начальная цена

    162 219,35

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, расчет производится - в течение 20 (двадцати) дней с момента поставки Товара на склад Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вино сухое "Шато Ле Гран Восток Земли Юга" ОАО "Аврора" Россия красное 13ПРОЦ бутылка 0.75ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 37.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики
    Позвонить