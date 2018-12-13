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    Главная / Торги / Услуги по лабораторным исследованиям проб отходов и разработке паспортов опасных отходов

    Услуги по лабораторным исследованиям проб отходов и разработке паспортов опасных отходов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2018 00:0013.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79149Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79149

    Наименование закупки

    Услуги по лабораторным исследованиям проб отходов и разработке паспортов опасных отходов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2018 10:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Юридический адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    Почтовый адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Контактный телефон

    +7 8313 28-52-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    tbcsek@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    исследования

    Список лотов

    Лот

    Услуги по лабораторным исследованиям проб отходов и разработке паспортов опасных отходов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2018 00:00 GMT +313.12.2018 00:0013.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79149Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по лабораторным исследованиям проб отходов и разработке паспортов опасных отходов

    Начальная цена

    20 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"- "Балахнинский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Балахна, р.п. Гидроторф, ул. Больничная, д.12 "А"; Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, д.346;Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область,Городецкий район, р.п. Первомайский, ул. Центральная, д.2;Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Советская, д.30;Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Павлово, ул. Привокзальная, д.2 (Гастелло, д.9)ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер»: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Попова, д.16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится после подписания Сторонами акта выполненных работ в течение 15 (двадцати) банковских дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Адрес местонахождения

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по паспортизации Разработка паспортов отходов I – IV классов опасности и подтверждению отнесения отходов к V классу опасности"

    Кол-во: 1.000

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