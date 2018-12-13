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Наименование закупки
Услуги по лабораторным исследованиям проб отходов и разработке паспортов опасных отходов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
10.12.2018 10:22
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
Почтовый адрес
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Контактный телефон
+7 8313 28-52-27
Факс
Адрес электронной почты
tbcsek@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по лабораторным исследованиям проб отходов и разработке паспортов опасных отходов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2018 00:00 GMT +313.12.2018 00:0013.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79147Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по лабораторным исследованиям проб отходов и разработке паспортов опасных отходов
Начальная цена
2 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"- "Балахнинский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Балахна, р.п. Гидроторф, ул. Больничная, д.12 "А"; Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, д.346;Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область,Городецкий район, р.п. Первомайский, ул. Центральная, д.2;Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Советская, д.30;Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Павлово, ул. Привокзальная, д.2 (Гастелло, д.9)ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер»: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Попова, д.16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится после подписания Сторонами акта выполненных работ в течение 15 (двадцати) банковских дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ДПТД"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"
Адрес местонахождения
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Кол-во: 1.000