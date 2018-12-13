Услуги по лабораторным исследованиям проб отходов и разработке паспортов опасных отходов

Условия договора

Адрес поставки

Нижегородская область, Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"- "Балахнинский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Балахна, р.п. Гидроторф, ул. Больничная, д.12 "А"; Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Богородский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, д.346;Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область,Городецкий район, р.п. Первомайский, ул. Центральная, д.2;Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Советская, д.30;Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Павлово, ул. Привокзальная, д.2 (Гастелло, д.9)ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер»: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Попова, д.16Рассчитать логистику >