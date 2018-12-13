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    Главная / Торги / Поставка оборудования для комплектации объекта "Реконструкция приточно-вытяжной вентиляции инженерно-технического обеспечения производственно-лабораторного корпуса инженерно-технического центра, ул. 26 съезда КПСС, д.11а"

    Поставка оборудования для комплектации объекта "Реконструкция приточно-вытяжной вентиляции инженерно-технического обеспечения производственно-лабораторного корпуса инженерно-технического центра, ул. 26 съезда КПСС, д.11а"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2018 04:0013.12.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79141Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79141

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для комплектации объекта "Реконструкция приточно-вытяжной вентиляции инженерно-технического обеспечения производственно-лабораторного корпуса инженерно-технического центра, ул. 26 съезда КПСС, д.11а"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2018 10:29

    Документация процедуры

    4_НОВЫЙ___Договор_поставки_Типовая_форма_.doc

    ОЛ_1160-ОВ.ОЛ3.pdf

    ОЛ_1160-ОВ.ОЛ2.pdf

    ОЛ_1160-ОВ.ОЛ1.pdf

    3_Запрос_документов_НОВЫЙ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования для комплектации объекта "Реконструкция приточно-вытяжной вентиляции инженерно-технического обеспечения производственно-лабораторного корпуса инженерно-технического центра, ул. 26 съезда КПСС, д.11а"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2018 04:00 GMT +313.12.2018 04:0013.12.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79141Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для комплектации объекта "Реконструкция приточно-вытяжной вентиляции инженерно-технического обеспечения производственно-лабораторного корпуса инженерно-технического центра, ул. 26 съезда КПСС, д.11а"

    Начальная цена

    292 952,12

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение продукции будет осуществляться на следующих условиях: - оплата поставляемой продукции: - в случае, когда приобретение Продукции осуществляется у субъекта малого и среднего предпринимательства, Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора. - в случае, когда приобретение Продукции осуществляется НЕ у субъекта малого и среднего предпринимательства, Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора. В случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественной или некомплектной Продукции, Покупатель имеет право приостановить оплату Продукции до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований. Обращаю Ваше внимание, что согласно п. 7.8 договора Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки Продукции должен представить в наш адрес информацию о цепочке организаций до производителя продукции (его официального дилера, дистрибьютора) и документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность этих организаций. За несоблюдение данных условий, Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.5 договора. - поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). - датой поставки считается дата прибытия продукции на склад Заказчика. - стоимость продукции включает транспортные расходы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термометр биметаллический БТ 52.211 100ММ 0-200ГРАД ЦЕЛЬС 1.5 64ММ хромированная сталь шток радиальный, с защитной гильзой ТУ 4211-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 5.000

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