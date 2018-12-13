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    Главная / Торги / Приобретение пьедестала и пресвола для награждения для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Приобретение пьедестала и пресвола для награждения для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2018 10:0013.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79138Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79138

    Наименование закупки

    Приобретение пьедестала и пресвола для награждения для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2018 09:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 861 200-49-00 доб. 33471

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    o.safonova@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение пьедестала и пресвола для награждения для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2018 10:00 GMT +313.12.2018 10:0013.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79138Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение пьедестала и пресвола для награждения для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Начальная цена

    140 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, Динской район, п. Южный, ул. Новая, 27Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 календарных дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа). Стоимость доставки должна быть включена в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие спортивного назначения Пьедестал для награждения "Матрешка" металлический каркас с облицовкой из пластика, верх фанера, настил ковролин 1-е место 2200х1200х540ММ, 2-4 место 1800х1000х410ММ, 3-е место 1600х800х280ММ окраска - белый, верх - темно-коричневый, настил - синий"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    476 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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