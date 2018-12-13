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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Услуги по разработке, изготовлению и монтажу стендов, плакатов и информационных табличек.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
10.12.2018 08:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 23-03-76
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жуков Андрей Петрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по разработке, изготовлению и монтажу стендов, плакатов и информационных табличек.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2018 06:00 GMT +313.12.2018 06:0013.12.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79130Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по разработке, изготовлению и монтажу стендов, плакатов и информационных табличек.
Начальная цена
137 774,90
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, мкрн. СоветкваджеРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата оказанных услуг производится путём перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами первичных учетных документов подтверждающих исполнение Исполнителем обязательств по настоящему договору, при наличие выставленного исполнителем счета на оплату.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Кол-во: 1.000