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    Главная / Торги / Услуги по разработке, изготовлению и монтажу стендов, плакатов и информационных табличек.

    Услуги по разработке, изготовлению и монтажу стендов, плакатов и информационных табличек.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2018 06:0013.12.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79130Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79130

    Наименование закупки

    Услуги по разработке, изготовлению и монтажу стендов, плакатов и информационных табличек.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.12.2018 08:53

    Документация процедуры

    Технические_требования.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по разработке, изготовлению и монтажу стендов, плакатов и информационных табличек.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2018 06:00 GMT +313.12.2018 06:0013.12.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79130Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по разработке, изготовлению и монтажу стендов, плакатов и информационных табличек.

    Начальная цена

    137 774,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, мкрн. СоветкваджеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата оказанных услуг производится путём перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами первичных учетных документов подтверждающих исполнение Исполнителем обязательств по настоящему договору, при наличие выставленного исполнителем счета на оплату.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по изготовлению информационных материалов стендов, плакатов, информационных табличек"

    Кол-во: 1.000

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    499 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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