Услуги по разработке, изготовлению и монтажу стендов, плакатов и информационных табличек.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата оказанных услуг производится путём перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами первичных учетных документов подтверждающих исполнение Исполнителем обязательств по настоящему договору, при наличие выставленного исполнителем счета на оплату.