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    Главная / Торги / Поставка слесарно-монтажного инструмента и приспособлений для нужд СГМ (ИТЦ - ф-л ООО "ГТЧ")

    Поставка слесарно-монтажного инструмента и приспособлений для нужд СГМ (ИТЦ - ф-л ООО "ГТЧ")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2018 08:0014.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79119Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79119

    Наименование закупки

    Поставка слесарно-монтажного инструмента и приспособлений для нужд СГМ (ИТЦ - ф-л ООО "ГТЧ")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.12.2018 07:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот

    Поставка слесарно-монтажного инструмента и приспособлений для нужд СГМ (ИТЦ - ф-л ООО "ГТЧ")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2018 08:00 GMT +314.12.2018 08:0014.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79119Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка слесарно-монтажного инструмента и приспособлений для нужд СГМ (ИТЦ - ф-л ООО "ГТЧ")

    Начальная цена

    108 890,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промзона Сутузово, ИТЦРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента получения продукции, доставка силами и за счет Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бур SDS-MAX 40х1320ММ Makita P-78184"

    Кол-во: 1.000

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