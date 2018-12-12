Услуги по составлению сводного отчета "Сведения по охране атмосферного воздуха" по форме №2-ТП (воздух)

"Позиция 1" "Подготовка нормативной отчетной документации . Годовые и ежеквартальные отчёты (плата за негативное воздействие на окружающую среду, технический отчет о неизменности производственного процесса, 2 ТП – отходы, воздух, водхоз, отчетность малого и среднего предпринимательства и т.п.). Срок разработки 10-14 рабочих дней после предоставления всей необходимой исходной документации."

Кол-во: 1.000