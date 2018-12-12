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    Главная / Торги / Закупка пеналов и устройств для опечатывания помещений для нужд администрации ООО "Газпром проектирование"

    Закупка пеналов и устройств для опечатывания помещений для нужд администрации ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2018 10:0012.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79060Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79060

    Наименование закупки

    Закупка пеналов и устройств для опечатывания помещений для нужд администрации ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.12.2018 15:19

    Документация процедуры

    Спецификация_ЭТП_ГПБ_опечать.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот

    Закупка пеналов и устройств для опечатывания помещений для нужд администрации ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.12.2018 10:00 GMT +312.12.2018 10:0012.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79060Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка пеналов и устройств для опечатывания помещений для нужд администрации ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    85 558,35

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 13, литер АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ключница Меткон КЛ-20П +20 пеналов 15616508"

    Кол-во: 2.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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