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    Главная / Торги / белье постельное

    белье постельное

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2018 16:0012.12.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79057Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79057

    Наименование закупки

    белье постельное

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.12.2018 14:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВИТЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ

    Юридический адрес

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Почтовый адрес

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Контактный телефон

    +7 8313 34-32-56

    Факс

    +7 8313 34-32-56

    Адрес электронной почты

    dzr_vityaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Белье постельное

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.12.2018 16:00 GMT +312.12.2018 16:0012.12.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79057Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Белье постельное

    Начальная цена

    99 997,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится с отсрочкой платежа до 10 рабочих дней с момента поставки товара. Товар поставляется в срок, не позднее 25 декабря 2018 г. Договор действует до 31 декабря 2018 г.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ

    Адрес местонахождения

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Простыня 1.5-спальная поликоттон 150х215СМ 115г/м2 ООО Хоум Стайл ткань Т2 085021"

    Кол-во: 80.000

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