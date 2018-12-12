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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ТОиТР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
07.12.2018 14:04
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450081, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Адмирала Макарова, 30
Почтовый адрес
450081, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Адмирала Макарова, 30
Контактный телефон
+7 347 246-70-00
Факс
+7 347 246-70-00
Адрес электронной почты
info@toyota-ufa-sever.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцев Алексей Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТОиТР
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.12.2018 11:30 GMT +312.12.2018 11:3012.12.2018 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79050Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТОиТР
Начальная цена
16 357,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, г. Уфа ул. Адмирала Макарова д.30Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре, в течение 30 (тридцать) дней, после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Стоимость запасных частей включает в себя стоимость доставки до нашей станции сервисного обслуживания
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Альфа-Сервис Менеджмент"
Все закупки и тендеры ООО "Альфа-Сервис Менеджмент"
Адрес местонахождения
450081, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Адмирала Макарова, 30
Кол-во: 1.000