Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре, в течение 30 (тридцать) дней, после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Стоимость запасных частей включает в себя стоимость доставки до нашей станции сервисного обслуживания