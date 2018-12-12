Поставка товаров бакалеи (Икра лососевая зернистая) в 2019 году

Условия договора

Адрес поставки

Нижегородская область, оставка Товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями по предварительной заявке Заказчика , путём доставки по адресу Заказчика: Нижегородская область, городской округ город Выкса, Детский центр «Лазурный», не позднее 12-00 час по мск времени, с 01.января 2019 г. по «31» декабря 2019г. включительно. Поставщик доставляет Товар до Заказчика и осуществляет погрузку/разгрузку своими силами или с привлечением третьих лиц за счет собственных средств. Досрочная поставка Товара может производиться только с письменного согласия Заказчика. Рассчитать логистику >