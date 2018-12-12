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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей и обслуживанию оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
07.12.2018 10:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71
Почтовый адрес
603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71
Контактный телефон
+7 831 256-29-30
Факс
--
Адрес электронной почты
gkb40@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вакурова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей и обслуживанию оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.12.2018 09:00 GMT +312.12.2018 09:0012.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79004Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей и обслуживанию оргтехники
Начальная цена
99 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.71; г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 19/2; г. Нижний Новгород, ул. Раевского, д. 1; г. Нижний Новгород, пос. Мостоотряд, д. 19.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Услуга выполняется на территории Заказчика. Исполнитель производит работы не позднее следующего рабочего дня с подачи заявки Заказчиком по телефону. Оплата осуществляется в течении 30 календарных дней со дня подписания акта оказанных услуг сторонами.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ГКБ № 40"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГКБ № 40"
Адрес местонахождения
603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71
Кол-во: 1.000