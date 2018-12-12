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    Главная / Торги / инструмент для обслуживания авто Ц/Б и участки.

    инструмент для обслуживания авто Ц/Б и участки.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2018 22:0012.12.2018 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79002Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79002

    Наименование закупки

    инструмент для обслуживания авто Ц/Б и участки.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.12.2018 13:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Инструмент для обслуживания авто Ц/Б и участки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.12.2018 22:00 GMT +312.12.2018 22:0012.12.2018 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79002Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструмент для обслуживания авто Ц/Б и участки.

    Начальная цена

    108 866,82

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Российская Федерация 617762 Пермский край; г.Чайковский; Промплощадка "Сутузово"; База по хранению и реализации МТР УМТС и К- филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа 30 дней, цена товара с учетом стоимости доставки до склада грузополучателя, наличие паспортов и сертификатов обязательно, гарантия на продукцию не менее производителя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аксессуар для АВД трубка 6.394-668.0 для пенной чистки с баллоном Karcher"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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