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Наименование закупки
Поставка соединительных деталей трубопроводов для КР 2019(2этап)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
07.12.2018 10:03
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
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Адрес электронной почты
vahrushev@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахрушев Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
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Поставка соединительных деталей трубопроводов для КР 2019(2этап)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.12.2018 08:00 GMT +312.12.2018 08:0012.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78996Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соединительных деталей трубопроводов для КР 2019(2этап)
Начальная цена
2 181 678,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, 617762, Пермский край, Чайковский, промышленная зона «Сутузово», база по хранению и реализации МТР, центральный склад УМТС и К – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Для СМСП срок оплаты составляет не более 30 календарных дней со дня подписания Покупателем документа о приемке продукции по договору с момента получения продукции, на основании счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.. Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 5.000