Условия договора

Условия оплаты и доставки

Срок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Для СМСП срок оплаты составляет не более 30 календарных дней со дня подписания Покупателем документа о приемке продукции по договору с момента получения продукции, на основании счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.. Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика.