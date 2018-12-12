Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка соединительных деталей трубопроводов для КР 2019(2этап)

    Поставка соединительных деталей трубопроводов для КР 2019(2этап)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2018 08:0012.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78996Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78996

    Наименование закупки

    Поставка соединительных деталей трубопроводов для КР 2019(2этап)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.12.2018 10:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка соединительных деталей трубопроводов для КР 2019(2этап)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.12.2018 08:00 GMT +312.12.2018 08:0012.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78996Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соединительных деталей трубопроводов для КР 2019(2этап)

    Начальная цена

    2 181 678,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, 617762, Пермский край, Чайковский, промышленная зона «Сутузово», база по хранению и реализации МТР, центральный склад УМТС и К – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Для СМСП срок оплаты составляет не более 30 календарных дней со дня подписания Покупателем документа о приемке продукции по договору с момента получения продукции, на основании счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.. Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод П 90°-159ММx6ММ-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 5.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Ценовой запрос № 266004
    Поставка фитингов
    Поставка фитингов
    266004
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 02:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 265989
    Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром переработка" в 2022 году
    Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром переработка" в 2022 году
    265989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "ХИМРЕМОНТ"
    Ценовой запрос № 265639
    Детали трубопроводов
    Детали трубопроводов
    265639
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "ХИМРЕМОНТ"
    Ценовой запрос № 265196
    Детали трубопроводов
    Детали трубопроводов
    265196
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Ценовой запрос № 262287
    Поставка соединительных деталей СДТ менее 530мм ддля нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
    Поставка соединительных деталей СДТ менее 530мм ддля нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
    262287
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ООО "Газпром энерго"
    Ценовой запрос № 263562
    Поставка материально-технических ресурсов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго" (АВР)
    Поставка материально-технических ресурсов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго" ...
    263562
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 76654
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2019 году
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту...
    76654
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 21:00(GMT+03:00)
    457 579
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 78012
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2019 году
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту...
    78012
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 06:00(GMT+03:00)
    509 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить