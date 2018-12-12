Поставка электродов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Продукции на Объект Поставки, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных. Поставщик обязан доставить Продукцию на склад грузополучателя: 634058, Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 8/3, стр. 1