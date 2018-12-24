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    Главная / Торги / Поставка медицинской продукции для ООО "Газпром газобезопасность"

    Поставка медицинской продукции для ООО "Газпром газобезопасность"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2018 09:0024.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78975Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78975

    Наименование закупки

    Поставка медицинской продукции для ООО "Газпром газобезопасность"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.12.2018 09:54

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Контактный телефон

    +7 495 719-61-73

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Довбня Владислав Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край, Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Тюменская область, Закупки и тендеры Московская область, Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медицинской продукции для ООО "Газпром газобезопасность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2018 09:00 GMT +324.12.2018 09:0024.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78975Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинской продукции для ООО "Газпром газобезопасность"

    Начальная цена

    328 771,18

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край,Оренбургская область,Тюменская область,Московская область,Республика Коми, РФ, 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 67 «Г»; РФ, 460027, Оренбургская область, город Оренбург, улица Донгузская, 124; РФ, 629300, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул. Промысловая,13; РФ, 141101, Московская область, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38; РФ,169570, Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя:РФ, 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 67 «Г»; РФ, 460027, Оренбургская область, город Оренбург, улица Донгузская, 124; РФ, 629300, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул. Промысловая,13; РФ, 141101, Московская область, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38; РФ,169570, Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аспиратор сильфоный АМ-5Е 155х56х90ММ 0.38КГ"

    Кол-во: 1.000

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