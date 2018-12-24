Поставка медицинской продукции для ООО "Газпром газобезопасность"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя:РФ, 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 67 «Г»; РФ, 460027, Оренбургская область, город Оренбург, улица Донгузская, 124; РФ, 629300, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул. Промысловая,13; РФ, 141101, Московская область, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38; РФ,169570, Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона