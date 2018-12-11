Поставка инструментов и средств инструментального строительного контроля

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента подписания обеими сторонами первичных учетных документов, подтверждающих исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур. Доставка по адресу грузополучателя силами и средствами Поставщика