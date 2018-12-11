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    Главная / Торги / Поставка инструментов и средств инструментального строительного контроля

    Поставка инструментов и средств инструментального строительного контроля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.12.2018 08:0011.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78970Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78970

    Наименование закупки

    Поставка инструментов и средств инструментального строительного контроля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.12.2018 18:37

    Документация процедуры

    Спец-ция_для_ЭТП_ГПБ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструментов и средств инструментального строительного контроля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.12.2018 08:00 GMT +311.12.2018 08:0011.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78970Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов и средств инструментального строительного контроля

    Начальная цена

    244 152,04

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, РФ, 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н, МО Джанайский сельсовет, ООО "Газпром добыча Астрахань"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента подписания обеими сторонами первичных учетных документов, подтверждающих исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур. Доставка по адресу грузополучателя силами и средствами Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бокорез Зубр "Мастер" 120ММ Мини"

    Кол-во: 7.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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