Обучение по охране труда руководителей и специалистов

"Позиция 1" "Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей , специалистов, инженерно-технических работников осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделенияъ, а также контроль и технический надзор за проведением работ 40Ч"

Кол-во: 16.000