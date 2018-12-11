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Наименование закупки
Ремонт принтера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.12.2018 14:09
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, Федеративная, 6
Почтовый адрес
607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, Федеративная, 6
Контактный телефон
+7 83190 4-19-42
Факс
--
Адрес электронной почты
kcson@soc.sht.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Порякова Наталья Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт принтера
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.12.2018 08:00 GMT +311.12.2018 08:0011.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78936Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт принтера
Начальная цена
1 020,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, р.п. Шатки, ул. Федеративная, д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата безналичным расчетом. Удаленность от учреждения не более 3 км.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "КЦСОН ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
Все закупки и тендеры ГБУ "КЦСОН ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
Адрес местонахождения
607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, Федеративная, 6
Кол-во: 1.000