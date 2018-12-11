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Наименование закупки
запасные части к мед.оборудованию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.12.2018 14:05
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606650, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ52, Г СЕМЕНОВ, УЛ ГАГАРИНА, 11,
Почтовый адрес
606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Гагарина, 11
Контактный телефон
+7 83162 5-14-74
Факс
Адрес электронной почты
semcrb@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части к мед.оборудованию
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.12.2018 00:00 GMT +311.12.2018 00:0011.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78930Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части к мед.оборудованию
Начальная цена
14 300,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Семенов, ул. Гагарина,д.11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставка до 31.12.2018г. оплата в течении 30 дней с даты поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "СЕМЕНОВСКАЯ ЦРБ"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СЕМЕНОВСКАЯ ЦРБ"
Адрес местонахождения
606650, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ52, Г СЕМЕНОВ, УЛ ГАГАРИНА, 11,
606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Гагарина, 11
Кол-во: 2.000