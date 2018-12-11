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    Главная / Торги / Поставка комплекта видеонаблюдения для Оренбургской ВЧ.

    Поставка комплекта видеонаблюдения для Оренбургской ВЧ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.12.2018 02:0011.12.2018 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78929Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78929

    Наименование закупки

    Поставка комплекта видеонаблюдения для Оренбургской ВЧ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.12.2018 14:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Контактный телефон

    +7 495 719-61-73

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Довбня Владислав Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплекта видеонаблюдения для Оренбургской ВЧ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.12.2018 02:00 GMT +311.12.2018 02:0011.12.2018 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78929Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта видеонаблюдения для Оренбургской ВЧ.

    Начальная цена

    39 237,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, РФ, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    3Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи заявки на Товар Покупателем, но не позднее 31.12.2018. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система видеонаблюдения 1 канальный ADH 1080P"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
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