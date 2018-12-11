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Наименование закупки
Поставка комплекта видеонаблюдения для Оренбургской ВЧ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.12.2018 14:35
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Контактный телефон
+7 495 719-61-73
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Довбня Владислав Борисович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта видеонаблюдения для Оренбургской ВЧ.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.12.2018 02:00 GMT +311.12.2018 02:0011.12.2018 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78929Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта видеонаблюдения для Оренбургской ВЧ.
Начальная цена
39 237,28
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, РФ, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
3Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи заявки на Товар Покупателем, но не позднее 31.12.2018. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром газобезопасность"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Кол-во: 2.000