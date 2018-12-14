Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка лабораторного оборудования для Астраханской ВЧ

    Поставка лабораторного оборудования для Астраханской ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2018 09:0014.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78919Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78919

    Наименование закупки

    Поставка лабораторного оборудования для Астраханской ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.12.2018 12:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Контактный телефон

    +7 495 719-61-73

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Довбня Владислав Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лабораторного оборудования для Астраханской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2018 09:00 GMT +314.12.2018 09:0014.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78919Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторного оборудования для Астраханской ВЧ

    Начальная цена

    116 380,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханская обл., Красноярский район, промышленная зона, ул. Монтажников 5.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По факту поставки в течение 30 (Тридцати) календарных дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баллон кислородный ВК94-01 40Л; ДМ³ 14.7МПа 219ММ легированная сталь с вентилем"

    Кол-во: 10.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «Дальтрансгаз»
    Ценовой запрос № 263386
    Поставка технических газов
    Поставка технических газов
    263386
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 04:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 265706
    Поставка чистых газов и баллонов
    Поставка чистых газов и баллонов
    265706
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
    Ценовой запрос № 263219
    395.22.00049_Контроль качества атмосферного воздуха для БашРТС-Нефтекамск филиала ООО «БашРТС».
    395.22.00049_Контроль качества атмосферного воздуха для БашРТС-Нефтекамск филиала ООО...
    263219
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 262482
    Поставка комплектующих изделий
    Поставка комплектующих изделий
    262482
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром газобезопасность"
    Ценовой запрос № 77545
    Поставка лабораторного оборудования для ООО "Газпром газобезопасность"
    Поставка лабораторного оборудования для ООО "Газпром газобезопасность"
    77545
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    173 881
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Тюменская область
    Все регионы
    Тюменская область, Астраханская область
    ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Ценовой запрос № 78839
    Закупка баллонов БК-7-300С для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Закупка баллонов БК-7-300С для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    78839
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 23:00(GMT+03:00)
    76 203
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Ценовой запрос № 78840
    Закупка баллонов БК-7-300С для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Закупка баллонов БК-7-300С для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    78840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 23:00(GMT+03:00)
    76 203
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    ООО "Газпром газобезопасность"
    Ценовой запрос № 79802
    Поставка газоэлектросварочной продукции для Северной ВЧ
    Поставка газоэлектросварочной продукции для Северной ВЧ
    79802
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    99 528
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить