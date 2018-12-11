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    Главная / Торги / Поставка корпоративных информационных материалов

    Поставка корпоративных информационных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.12.2018 09:3011.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78910Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78910

    Наименование закупки

    Поставка корпоративных информационных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.12.2018 12:35

    Документация процедуры

    ПРОЕКТ_Договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром экспорт"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром экспорт"

    Юридический адрес

    191023, Российская Федерация, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.

    Почтовый адрес

    191023, Российская Федерация, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.

    Контактный телефон

    +7 812 646-15-57

    Факс

    +7 812 646-14-15

    Адрес электронной почты

    e.shamovski@gazpromexport.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шамовский Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка корпоративных информационных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.12.2018 09:30 GMT +311.12.2018 09:3011.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78910Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка корпоративных информационных материалов

    Начальная цена

    499 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, площадь Островского, д.2а, литера АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка осуществляется в соответствии с условиями Договора. Оплата Работ, выполненных по настоящему Договору, осуществляется Заказчиком на основании выставленных Исполнителем счетов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком счета и подписания Акта Сторонами.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром экспорт"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром экспорт"

    Адрес местонахождения

    191023, Российская Федерация, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание электронная версия внутрикорпоративного информационного бюллетеня"

    Кол-во: 3.000

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