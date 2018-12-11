Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка осуществляется в соответствии с условиями Договора. Оплата Работ, выполненных по настоящему Договору, осуществляется Заказчиком на основании выставленных Исполнителем счетов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком счета и подписания Акта Сторонами.