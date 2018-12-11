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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка корпоративных информационных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.12.2018 12:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191023, Российская Федерация, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Почтовый адрес
191023, Российская Федерация, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Контактный телефон
+7 812 646-15-57
Факс
+7 812 646-14-15
Адрес электронной почты
e.shamovski@gazpromexport.com
Ф.И.О. контактного лица
Шамовский Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка корпоративных информационных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.12.2018 09:30 GMT +311.12.2018 09:3011.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78910Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка корпоративных информационных материалов
Начальная цена
499 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, площадь Островского, д.2а, литера АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка осуществляется в соответствии с условиями Договора. Оплата Работ, выполненных по настоящему Договору, осуществляется Заказчиком на основании выставленных Исполнителем счетов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком счета и подписания Акта Сторонами.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром экспорт"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром экспорт"
Адрес местонахождения
191023, Российская Федерация, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Кол-во: 3.000