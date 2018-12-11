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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Услуги по предоставлению базы данных Консультант плюс
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.12.2018 12:13
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕЛИНСКОГО, 9А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕЛИНСКОГО, 9А
Контактный телефон
+7 831 434-35-35
Факс
+7 831 433-65-44
Адрес электронной почты
reklama_office@nntv.tv
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Любовь Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по предоставлению базы данных Консультант плюс
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.12.2018 09:00 GMT +311.12.2018 09:0011.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78909Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по предоставлению базы данных Консультант плюс
Начальная цена
1 976 350,56
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 9аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ НО "НГОТРК "ННТВ"
Все закупки и тендеры ГБУ НО "НГОТРК "ННТВ"
Адрес местонахождения
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕЛИНСКОГО, 9А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕЛИНСКОГО, 9А
Кол-во: 12.000