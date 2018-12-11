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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для насосов ЦНС для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка запасных частей для насосов ЦНС для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.12.2018 20:0011.12.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78906Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78906

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для насосов ЦНС для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.12.2018 11:54

    Документация процедуры

    Договор.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для насосов ЦНС для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.12.2018 20:00 GMT +311.12.2018 20:0011.12.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78906Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для насосов ЦНС для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    427 536,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Доставка по адресу: 634024, г. Томск, ул. Причальная, д. 10. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого по настоящей спецификации товара.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного по настоящей спецификации всего товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты. Основанием для оплаты является документ, содержащий обязательные реквизиты первичного учетного документа согласно Федеральному закону от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, подписанный обеими Сторонами. Поставщик выставляет счет-фактуру в адрес Покупателя не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня отгрузки товара. При этом Поставщик обязан в первичном учетном документе и счете-фактуре в графе «наименование, характеристика, сорт, артикул товара» указывать наименование товара в соответствии с п.1 настоящей спецификации. В случае несоответствий «наименования, характеристики, сорта, артикула товара» в графах первичного учетного документа, счете-фактуре и в п.1 настоящей спецификации Покупатель вправе не принимать и/или не оплачивать товар до момента устранения Поставщиком выявленных несоответствий. При этом ответственность Покупателя за просрочку приемки и/или оплаты товара не наступает.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть Кольцо уплотнительное для насосов поддержания пластового давления КЛ2.60.300-07 ДАС 23 ООО «Насосы ППД»"

    Кол-во: 5.000

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