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    Главная / Торги / Право заключение договора на выполнение работ по разработке смет ресурсным методом на строительство объекта "Куст скважин №15. Обустройство кустов скважин Мыльджинского НГКМ" для нуж ОАО "Томскгазпром"

    Право заключение договора на выполнение работ по разработке смет ресурсным методом на строительство объекта "Куст скважин №15. Обустройство кустов скважин Мыльджинского НГКМ" для нуж ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.12.2018 12:0011.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78898Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78898

    Наименование закупки

    Право заключение договора на выполнение работ по разработке смет ресурсным методом на строительство объекта "Куст скважин №15. Обустройство кустов скважин Мыльджинского НГКМ" для нуж ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.12.2018 11:26

    Документация процедуры

    проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    строительство

    Список лотов

    Лот

    Право заключение договора на выполнение работ по разработке смет ресурсным методом на строительство объекта "Куст скважин №15. Обустройство кустов скважин Мыльджинского НГКМ" для нуж ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.12.2018 12:00 GMT +311.12.2018 12:0011.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78898Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключение договора на выполнение работ по разработке смет ресурсным методом на строительство объекта "Куст скважин №15. Обустройство кустов скважин Мыльджинского НГКМ" для нуж ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    500 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634009 г. Томск ул. Большая Подгорная 73Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    на 30 й день после подписания акта выполненных работ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Составление смет на проектно-изыскательские работы"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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