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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
специальная оценка условий труда
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.12.2018 10:45
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603037, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, р.п.Шиморское, Спортивная, 3а
Почтовый адрес
603037, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, р.п.Шиморское, Спортивная, 3а
Контактный телефон
+7 883 17-74097 доб. 6
Факс
Адрес электронной почты
pu10@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Специальная оценка условий труда
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.12.2018 00:00 GMT +311.12.2018 00:0011.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78882Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Специальная оценка условий труда
Начальная цена
10 677,94
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, п.Шиморское ,ул.Спортивная ,д3аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата после предоставления услуги
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ ВИТ
Все закупки и тендеры ГБПОУ ВИТ
Адрес местонахождения
603037, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, р.п.Шиморское, Спортивная, 3а
Кол-во: 14.000