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    Главная / Торги / Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году

    Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2018 07:0017.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78871Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78871

    Наименование закупки

    Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.12.2018 11:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    поставка мебели

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2018 07:00 GMT +317.12.2018 07:0017.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78871Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели и комплектующих к ней для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году

    Начальная цена

    243 906,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г.Чайковский, промышленная зона «Сутузово», база по хранению и реализации МТР УМТС и К – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель производит оплату поставляемой по настоящему договору продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Днем исполнения обязательств считается последнее число месяца срока исполнения обязательств. Если последний день срока приходится на нерабочий и/или праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В случае нарушения Поставщиком установленного договором срока исполнения обязательств, срок оплаты продлевается, соответственно, на следующие 30 (тридцать) календарных дней. Сумма договора не должна превышать 500 тыс.руб. с НДС

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доводчик дверной морозостойкий противопожарный Нора-М № 3S силумин 186х44х298ММ -35... +35ГРАД ЦЕЛЬС до 85КГ"

    Кол-во: 4.000

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