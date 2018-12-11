www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
ТО и ремонт автомобилей иностранного производства СУ "Южоргэнергогаз" филиала АО "Газпром оргэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.12.2018 10:28
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-90-50
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТО и ремонт автомобилей иностранного производства СУ "Южоргэнергогаз" филиала АО "Газпром оргэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.12.2018 00:00 GMT +311.12.2018 00:0011.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78869Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТО и ремонт автомобилей иностранного производства СУ "Южоргэнергогаз" филиала АО "Газпром оргэнергогаз"
Начальная цена
3 300,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, Аксай ул. Западная 33АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за услуги производится после подписания акта выполненных работ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 1.000