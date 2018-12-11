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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Вода 18,9
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.12.2018 10:35
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
+7 495 631-57-82
Факс
Адрес электронной почты
iatrofimov@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трофимов Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Вода 18,9
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.12.2018 09:00 GMT +311.12.2018 09:0011.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78868Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вода 18,9
Начальная цена
55 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва,Санкт-Петербург, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1 г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139, корп. 1, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 20 дней после подписания товарной накладной. Поставка воды с многооборотной тарой. Сертификат гос. образца. Поставка партиями по 20 бутылей в течении 2019 года по заявкам заказчика. Доставка и разгрузка на склад Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 250.000