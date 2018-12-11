Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 20 дней после подписания товарной накладной. Поставка воды с многооборотной тарой. Сертификат гос. образца. Поставка партиями по 20 бутылей в течении 2019 года по заявкам заказчика. Доставка и разгрузка на склад Покупателя.