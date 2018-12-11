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Наименование закупки
Закупка бумаги А4 для множительной техники.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.12.2018 09:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-90-50
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка бумаги А4 для множительной техники.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.12.2018 09:30 GMT +311.12.2018 09:3011.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78862Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка бумаги А4 для множительной техники.
Начальная цена
499 150,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, МО, г. Видное, Промзона (Белокаменное шоссе) 7я линия, стр. 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится согласно условиям договора-поставки. Доставка и разгрузка груза производится за счет средств поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 1000.000