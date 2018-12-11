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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
халаты рабочие
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.12.2018 09:39
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607530, Российская Федерация, Нижегородская область, Краснооктябрьский, УРАЗОВКА, Кооперативная, 20
Почтовый адрес
607530, Российская Федерация, Нижегородская область, Краснооктябрьский, УРАЗОВКА, Кооперативная, 20
Контактный телефон
+7 83194 2-13-43
Факс
+7 83194 2-13-83
Адрес электронной почты
kcson@soc.kro.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Халаты рабочие
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.12.2018 23:00 GMT +311.12.2018 23:0011.12.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78857Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Халаты рабочие
Начальная цена
3 780,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, ул.Кооперативная д.20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата после доставки перечислением
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ЦСОГПВИИ КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА"
Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА"
Адрес местонахождения
607530, Российская Федерация, Нижегородская область, Краснооктябрьский, УРАЗОВКА, Кооперативная, 20
Кол-во: 9.000