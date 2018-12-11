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    Главная / Торги / Поставка реактивов химических

    Поставка реактивов химических

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.12.2018 10:0011.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78853Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78853

    Наименование закупки

    Поставка реактивов химических

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.12.2018 08:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка реактивов химических

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.12.2018 10:00 GMT +311.12.2018 10:0011.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78853Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реактивов химических

    Начальная цена

    438 916,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 142717, Российская Федерация, область Московская, район Ленинский, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, проезд Проектируемый №5537, владение 15, строение 1, ООО "Газпром ВНИИГАЗ"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику предоплату на основании предъявленного им счета в размере 30% (тридцать процентов) от цены продукции, что составляет _____ (_____) рублей ___ копеек, в том числе НДС __% _____ (______) рублей ___ копеек перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Сторонами договора. Окончательный расчет за поставляемую продукцию в размере 70% (семьдесят процентов) производится в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты приемки продукции Покупателем при условии предоставления Поставщиком счета-фактуры. Сроки поставки: в течение 20 календарных дней с момента внесения авансового платежа Покупателем на р/с Поставщика. Цена доставки включена стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Государственный стандартный образец Октан чистое вещество для хроматографии 99% 3МЛ ТУ 6-09-3748-74"

    Кол-во: 2.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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