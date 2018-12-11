Закупка баллонов БК-7-300С для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

Условия договора

Адрес поставки

Сахалинская область, Место поставки 693000, Российская Федерация, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, улица Детская, дом 4 Поставщик обязан принять все меры, чтобы МТР были надежно и надлежащим образом упакованы с целью обеспечения полной их сохранности при хранении, перевозке всеми видами транспорта, погрузке-разгрузке и т.п. Рассчитать логистику >