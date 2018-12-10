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Наименование закупки
Расходные материалы для печатающей техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.12.2018 16:54
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
+7 495 631-57-82
Факс
Адрес электронной почты
iatrofimov@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трофимов Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Расходные материалы для печатающей техники
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2018 10:30 GMT +310.12.2018 10:3010.12.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78830Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Расходные материалы для печатающей техники
Начальная цена
1 454 489,77
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Оплата Товара производится после поставки Товара Покупателю путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12 на переданный Товар.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 2.000