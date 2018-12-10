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    Главная / Торги / Закупка химреактивов, расходных материалов и диагностического оборудования для нужд Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Закупка химреактивов, расходных материалов и диагностического оборудования для нужд Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2018 10:0010.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78825Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78825

    Наименование закупки

    Закупка химреактивов, расходных материалов и диагностического оборудования для нужд Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2018 16:32

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот

    Закупка химреактивов, расходных материалов и диагностического оборудования для нужд Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2018 10:00 GMT +310.12.2018 10:0010.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78825Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка химреактивов, расходных материалов и диагностического оборудования для нужд Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    353 950,26

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603005, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 26 ИНН/КПП 0560022871/526043001 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100 % отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резак офисный KW-Trio 3919 роликовый 480ММ 15ЛИСТ"

    Кол-во: 1.000

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