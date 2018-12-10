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Наименование закупки
Закупка химреактивов, расходных материалов и диагностического оборудования для нужд Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.12.2018 16:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97 доб. 36375
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
up@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савинцева Оксана Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка химреактивов, расходных материалов и диагностического оборудования для нужд Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2018 10:00 GMT +310.12.2018 10:0010.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78825Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка химреактивов, расходных материалов и диагностического оборудования для нужд Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"
Начальная цена
353 950,26
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603005, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 26 ИНН/КПП 0560022871/526043001 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100 % отсрочка 30 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Кол-во: 1.000