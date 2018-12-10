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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов к оргтехнике(2)

    Поставка расходных материалов к оргтехнике(2)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2018 09:0010.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78812Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78812

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов к оргтехнике(2)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2018 16:05

    Документация процедуры

    19.02.2018_ТИПОВОЙ_МТРДЛЯ_ЭТП_ГПБ.doc

    Перечень_сведений,_документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    карта_партнера_21.03.2018.pdf

    Спецификация_РАСХОДКА-2_для_ЕТП_(2).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    t-nugumanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов к оргтехнике(2)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2018 09:00 GMT +310.12.2018 09:0010.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78812Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов к оргтехнике(2)

    Начальная цена

    41 313,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул. Шуртыгина 15А (заезд с ул.Седова), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата согласно п.6.1 договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Hi-Black HB-006R01573 черный 9000 страниц"

    Кол-во: 20.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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