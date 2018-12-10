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Наименование закупки
Поставка расходных материалов к оргтехнике(2)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.12.2018 16:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Контактный телефон
+7 843 272-82-92
Факс
Адрес электронной почты
t-nugumanov@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов к оргтехнике(2)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2018 09:00 GMT +310.12.2018 09:0010.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78812Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов к оргтехнике(2)
Начальная цена
41 313,60
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул. Шуртыгина 15А (заезд с ул.Седова), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата согласно п.6.1 договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Казань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Кол-во: 20.000