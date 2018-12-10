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Наименование закупки
Поставка моющих и чистящих средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.12.2018 14:42
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606910, Российская Федерация, Нижегородская область, Шахунья, город Шахунья, Комсомольская, 15 "А"
Почтовый адрес
606910, Российская Федерация, Нижегородская область, Шахунья, город Шахунья, Комсомольская, 15 "А"
Контактный телефон
+7 83152 2-71-56
Факс
+7 83152 2-11-23
Адрес электронной почты
csogpvi@soc.shh.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моющих и чистящих средств
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2018 08:00 GMT +310.12.2018 08:0010.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78805Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моющих и чистящих средств
Начальная цена
1 713,64
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 606910 Нижегородская область, город Шахунья, улица Комсомольская, дом 15"А"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка осуществляется поставщиком. Стоимость доставки включить в ответ на ценовой запрос. Расчеты за товар покупатель производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ЦСОГПВИИ Г.ШАХУНЬЯ"
Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ Г.ШАХУНЬЯ"
Адрес местонахождения
606910, Российская Федерация, Нижегородская область, Шахунья, город Шахунья, Комсомольская, 15 "А"
Кол-во: 6.000