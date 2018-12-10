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    Главная / Торги / Поставка лицензии антивируса Касперский для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2018 году

    Поставка лицензии антивируса Касперский для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2018 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2018 09:3010.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78804Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78804

    Наименование закупки

    Поставка лицензии антивируса Касперский для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2018 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2018 14:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Юридический адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    Почтовый адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Контактный телефон

    +7 86148 5-58-65

    Факс

    +7 86148 5-58-06

    Адрес электронной почты

    r.buranbaev@gazprom-transservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буранбаев Руслан Рафикович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лицензии антивируса Касперский для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2018 09:30 GMT +310.12.2018 09:3010.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78804Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лицензии антивируса Касперский для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2018 году

    Начальная цена

    982 336,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка не позднее 25.12.2018г.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство программное защиты информации антивирусное лицензия Kaspersky Endpoint Security состав: а) Лицензия на право использования Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 3 year Base License KL4863RAVTS - 1ШТ b)Комплект документов и установочный диск Kaspersky Select Certified Media Pack Russian Edition. Media Pack KL8067RMZZZ - 1ШТ"

    Кол-во: 159.000

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