Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Приобретение нагнетателя высоковязких материалов

    Приобретение нагнетателя высоковязких материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2018 07:0010.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78795Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78795

    Наименование закупки

    Приобретение нагнетателя высоковязких материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2018 14:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Юридический адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Почтовый адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Контактный телефон

    +7 499 940-41-08

    Факс

    +7 495 631-51-15

    Адрес электронной почты

    a.franchuk@gazpromgeotech.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Франчук Алла Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение нагнетателя высоковязких материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2018 07:00 GMT +310.12.2018 07:0010.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78795Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение нагнетателя высоковязких материалов

    Начальная цена

    75 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калининградская область, Калининградская область, Зеленоградский муниципальный район, п. Геройское, ул. Садовая 2 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата в течение 3-х дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Адрес местонахождения

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нагнетатель высоковязких материалов НВМр-500м 0.75ДМ3 50.0МПа 25КГ/С 700х180х140ММ 12КГ ТУ 4834-002-60565518-09"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО Газпром ПХГ
    Ценовой запрос № 82856
    Поставка нагнетателя по статье ОНМ для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ"
    Поставка нагнетателя по статье ОНМ для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ"
    82856
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 09:00(GMT+03:00)
    134 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить