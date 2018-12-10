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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Приобретение нагнетателя высоковязких материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.12.2018 14:01
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-41-08
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
a.franchuk@gazpromgeotech.ru
Ф.И.О. контактного лица
Франчук Алла Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение нагнетателя высоковязких материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2018 07:00 GMT +310.12.2018 07:0010.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78795Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение нагнетателя высоковязких материалов
Начальная цена
75 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Калининградская область, Калининградская область, Зеленоградский муниципальный район, п. Геройское, ул. Садовая 2 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% оплата в течение 3-х дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Кол-во: 1.000