Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка готовых лекарственных форм

    Поставка готовых лекарственных форм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2018 22:0010.12.2018 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78769Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78769

    Наименование закупки

    Поставка готовых лекарственных форм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2018 12:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 28-38-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    telegraf@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка готовых лекарственных форм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2018 22:00 GMT +310.12.2018 22:0010.12.2018 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78769Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка готовых лекарственных форм

    Начальная цена

    333 216,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Поставка продукции Поставщиком осуществляется путем отгрузки ее Покупателю или лицу, указанному последним в качестве Получателя. Указание о Получателе продукции производится Покупателем в письменной форме. Поставщик обязан обеспечить отгрузку продукции Покупателю с мест хранения продукции (складов), расположенных в г. Сургуте. Покупатель самостоятельно и за свой счет осуществляет вывоз продукции с мест хранения продукции (складов) Поставщика. Сдача-приемка продукции по количеству производится сторонами на складе Поставщика по адресу: г. Сургут, проспект Ленина, дом 39, с подписанием двусторонних приемо-сдаточных документов.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за каждую поставленную по настоящему договору партию продукции производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры или универсального передаточного документа от Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Азопирам для выявления скрытых следов крови 100МЛ ОАО Центральная аптека Россия"

    Кол-во: 24.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики
    Позвонить