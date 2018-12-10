Условия договора

Адрес поставки

Тюменская область, Поставка продукции Поставщиком осуществляется путем отгрузки ее Покупателю или лицу, указанному последним в качестве Получателя. Указание о Получателе продукции производится Покупателем в письменной форме. Поставщик обязан обеспечить отгрузку продукции Покупателю с мест хранения продукции (складов), расположенных в г. Сургуте. Покупатель самостоятельно и за свой счет осуществляет вывоз продукции с мест хранения продукции (складов) Поставщика. Сдача-приемка продукции по количеству производится сторонами на складе Поставщика по адресу: г. Сургут, проспект Ленина, дом 39, с подписанием двусторонних приемо-сдаточных документов.Рассчитать логистику >