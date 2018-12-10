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Наименование закупки
Поставка готовых лекарственных форм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.12.2018 12:13
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 28-38-10
Факс
Адрес электронной почты
telegraf@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка готовых лекарственных форм
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2018 22:00 GMT +310.12.2018 22:0010.12.2018 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78769Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка готовых лекарственных форм
Начальная цена
333 216,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Поставка продукции Поставщиком осуществляется путем отгрузки ее Покупателю или лицу, указанному последним в качестве Получателя. Указание о Получателе продукции производится Покупателем в письменной форме. Поставщик обязан обеспечить отгрузку продукции Покупателю с мест хранения продукции (складов), расположенных в г. Сургуте. Покупатель самостоятельно и за свой счет осуществляет вывоз продукции с мест хранения продукции (складов) Поставщика. Сдача-приемка продукции по количеству производится сторонами на складе Поставщика по адресу: г. Сургут, проспект Ленина, дом 39, с подписанием двусторонних приемо-сдаточных документов.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за каждую поставленную по настоящему договору партию продукции производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры или универсального передаточного документа от Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 24.000